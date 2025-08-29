Белый дом: Трамп недоволен ситуацией вокруг Украины

Вашингтон недоволен развитием событий вокруг Украины. По словам пресс-секретаря Белого дома, США допускают, что Москва и Киев на данном этапе не готовы положить конец конфликту. Сообщается, что Трамп намерен позднее сделать дополнительные заявления по Украине.

Ситуацию обсудят 29 августа и на экстренном заседании Совбеза ООН. Также украинская делегация намерена посетить Вашингтон для обсуждений гарантий безопасности.

Трамп недоволен и Зеленским, и Европой и находит их требования по урегулированию конфликта нереалистичными. Такой информацией от неназванных чиновников поделился журнал "Атлантик". Подчеркивается: по мнению президента США, Киеву нужно смириться с потерей части территорий для прекращения конфликта.