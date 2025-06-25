Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Белорусские и российские эксперты обсудили дальнейшее развитие ЕАЭС

25 июня белорусские и российские эксперты обсудили за круглым столом перспективные векторы  работы Евразийского экономического союза.  В 2025 году не только юбилей ЕАЭС - 10 лет,  но и завершение пятилетки действия стратегических направлений  развития евразийской экономической интеграции. В этот раз  местом всех важных переговоров  стала наша страна, которая в 2025 году председательствует в союзе.

26 июня на площадке Международного выставочного центра,  где и пройдет Евразийский экономический форум, более подробно  рассмотрят вопросы промышленной кооперации,  логистики,  продовольственной безопасности и социально-гуманитарной сферы.

Беларусь - РоссияЕАЭС