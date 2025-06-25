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Белорусские и российские эксперты обсудили дальнейшее развитие ЕАЭС
Автор:Редакция news.by
25 июня белорусские и российские эксперты обсудили за круглым столом перспективные векторы работы Евразийского экономического союза. В 2025 году не только юбилей ЕАЭС - 10 лет, но и завершение пятилетки действия стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции. В этот раз местом всех важных переговоров стала наша страна, которая в 2025 году председательствует в союзе.
26 июня на площадке Международного выставочного центра, где и пройдет Евразийский экономический форум, более подробно рассмотрят вопросы промышленной кооперации, логистики, продовольственной безопасности и социально-гуманитарной сферы.