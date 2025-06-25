Белорусские и российские эксперты обсудили дальнейшее развитие ЕАЭС

25 июня белорусские и российские эксперты обсудили за круглым столом перспективные векторы работы Евразийского экономического союза. В 2025 году не только юбилей ЕАЭС - 10 лет, но и завершение пятилетки действия стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции. В этот раз местом всех важных переговоров стала наша страна, которая в 2025 году председательствует в союзе.