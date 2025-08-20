3.69 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Белорусские помидоры улетели в космос на борту биоспутника "Бион-М" №2
На Байконуре буквально недавно состоялся нестандартный запуск. Ученики школ из России и Беларуси отправили на орбиту семена томатов на борту биоспутника "Бион-М"-2.
Это совместный проект учащихся Союзного государства. Семена полетят на орбиту не только внутри, но и снаружи спутника. В космическом экстриме семена, как и весь "экипаж" биоспутника (а это мыши, мухи и муравьи) пробудут месяц и вернутся на Землю.
Сергей Чернышев, вице-президент Российской академии наук:
"После 10-летнего с лишним перерыва возвращаемся в космос с медико-биологическими исследованиями. Главная задача космического аппарата - получить информацию по влиянию на живые клетки, но это на клеточном уровне, конечно, на молекулярном уровне. И это суть исследований, которые можно смело назвать фундаментальными исследованиями, они лежат в основе как фундамент для освоения человеком дальнего космоса".
Эксперимент проведут в том числе над томатами из Ивья. Сорт "донецкий" выращивают в помидорной столице Беларуси и ценят за темно-красный цвет, мясистость и насыщенный вкус. Ученые считают, что повышенный уровень радиации может по-новому сказаться на живых клетках. После возвращения на Землю семена высадят на пришкольном участке гимназии в Ивье, чтобы изучить, как космические условия повлияли на всхожесть, рост и устойчивость растений.