Белорусские помидоры улетели в космос на борту биоспутника "Бион-М" №2

На Байконуре буквально недавно состоялся нестандартный запуск. Ученики школ из России и Беларуси отправили на орбиту семена томатов на борту биоспутника "Бион-М"-2.

Это совместный проект учащихся Союзного государства. Семена полетят на орбиту не только внутри, но и снаружи спутника. В космическом экстриме семена, как и весь "экипаж" биоспутника (а это мыши, мухи и муравьи) пробудут месяц и вернутся на Землю.

Сергей Чернышев, вице-президент Российской академии наук:

"После 10-летнего с лишним перерыва возвращаемся в космос с медико-биологическими исследованиями. Главная задача космического аппарата - получить информацию по влиянию на живые клетки, но это на клеточном уровне, конечно, на молекулярном уровне. И это суть исследований, которые можно смело назвать фундаментальными исследованиями, они лежат в основе как фундамент для освоения человеком дальнего космоса".