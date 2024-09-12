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Белорусское посольство в Австрии и Словакии призвало граждан быть осторожными из-за наводнения

Наводнение в Центральной Европе превратилось в полноценную гуманитарную катастрофу. Только за последние часы сообщили о прорыве плотин в двух польских городах. Мэр Пачкува призвал жителей немедленно эвакуироваться.

Весь юго-запад Польши уходит под воду. Премьер страны объявил о вводе режима стихийного бедствия, правда,с некоторым опозданием. Синоптики предупреждали о ливнях еще несколько дней назад.

Не менее сложная ситуация и в соседних Чехии и Австрии. В Вене вышла из берегов река, железнодорожное сообщение со столицей Австрии частично приостановлено. В Чехии опасаются затопления ряда кварталов пражского Старого города и зоопарка. Высокий уровень опасности объявлен на всей территории страны. Сообщается о гибели в странах региона как минимум 8 человек.

Белорусское посольство в Австрии и Словакии призывает сограждан отказаться от поездок в регион или по крайней мере проявлять осторожность. 16 сентября проливные дожди в Центральной Европе продолжаются. Стихия также бушует в Молдове и Румынии. Ситуация в регионе может сильно ухудшиться в ближайшие дни, а, возможно, даже и часы.

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