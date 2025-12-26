Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Берлин готовится к "взрывной" новогодней ночи

К "взрывной" новогодней ночи готовится Берлин. В этом году в германской столице будут действовать четыре зоны, в которых запрещено запускать и проносить фейерверки, а также ножи и оружие. Правда, есть нюанс: барьеров и досмотров на входе не будет. Почему? Силовики отвечают: чтобы сделать экстренные службы более мобильными и гибкими. Но на самом деле причина в том, что заграждений не хватает - большинство используется на рождественских ярмарках.

Местные жители не уверены, что принятых мер будет достаточно, уже сейчас в ходе проверок изымаются десятки килограммов нелегальной пиротехники. Также горожане опасаются повторения прошлогодних инцидентов, когда пиротехнику запускали прямо в толпу. Тогда полиция задержала почти 300 дебоширов.

Германия