Берлин готовится к "взрывной" новогодней ночи
Автор:Редакция news.by
К "взрывной" новогодней ночи готовится Берлин. В этом году в германской столице будут действовать четыре зоны, в которых запрещено запускать и проносить фейерверки, а также ножи и оружие. Правда, есть нюанс: барьеров и досмотров на входе не будет. Почему? Силовики отвечают: чтобы сделать экстренные службы более мобильными и гибкими. Но на самом деле причина в том, что заграждений не хватает - большинство используется на рождественских ярмарках.
Местные жители не уверены, что принятых мер будет достаточно, уже сейчас в ходе проверок изымаются десятки килограммов нелегальной пиротехники. Также горожане опасаются повторения прошлогодних инцидентов, когда пиротехнику запускали прямо в толпу. Тогда полиция задержала почти 300 дебоширов.