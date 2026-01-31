3.75 BYN
2.85 BYN
3.41 BYN
Berliner Zeitung: ФРГ обогревает Украину в ущерб своим гражданам
Автор:Редакция news.by
В Германии критикуют приоритет поставок газа для Украины над нуждами немецких потребителей, пишет Berliner Zeitung.
Издание отмечает волну недовольства в немецком обществе после отключений электроэнергии в Берлине в начале января. Столице пришлось запрашивать помощь в других регионах страны.
При этом Германия продолжает помогать Украине, предоставляя теплоэлектростанции и аварийные генераторы. Германия передала Украине 41 установку и 76 модульных котельных, несмотря на то, что сами немцы сталкиваются с энергетическими рисками.