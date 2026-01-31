Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Berliner Zeitung: ФРГ обогревает Украину в ущерб своим гражданам

В Германии критикуют приоритет поставок газа для Украины над нуждами немецких потребителей, пишет Berliner Zeitung.

Издание отмечает волну недовольства в немецком обществе после отключений электроэнергии в Берлине в начале января. Столице пришлось запрашивать помощь в других регионах страны.

При этом Германия продолжает помогать Украине, предоставляя теплоэлектростанции и аварийные генераторы. Германия передала Украине 41 установку и 76 модульных котельных, несмотря на то, что сами немцы сталкиваются с энергетическими рисками.

