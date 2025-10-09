Беспилотник израильской армии атаковал школу в Газе: есть жертвы

Судьба перемирия под угрозой. Беспилотник израильской армии атаковал школу "Ярмук" на западе города Газа, которая служит пристанищем для перемещенных лиц.



Как сообщает местный телеканал, ранения получили несколько палестинцев. Под обстрел также попал лагерь беженцев Нусейрат, есть пострадавшие.



Напомним, 9 октября в полдень в силу вступил режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Из договоренностей следует, что ХАМАС в течение 72 часов обязуется передать Израилю заложников, ЦАХАЛ в ответ в течение суток приступит к частичному выводу войск из анклава. При этом ряд агентств указал, что режим прекращения огня в Газе начнет действовать только после одобрения правительством Израиля соглашения с ХАМАС.