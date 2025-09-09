Бессоне: Французы не верят Макрону

По данным соцопросов, большинство французов думает, что президент Эммануэль Макрон не работает для Франции и ведет политику, которая не нравится народу.

"Проблема заключается в том, что сам народ расколот, никто не нашел алгоритмы, чтобы его объединить. В нормальной президентско-парламентской республике как Франция президент должен объединить народ, давать главные направления развития общества. Но соцопросы говорят, большинство французов думает, что он не работает для Франции, а также ведет политику, которую они не хотят. Из-за этого во Франции есть глубокий политический кризис", - отметил политолог Роман Бессоне.