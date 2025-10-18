3.73 BYN
BFMTV: Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере
Бывший президент Франции (2007-2012) Николя Саркози, приговоренный к пяти годам лишения свободы по делу о финансировании его предвыборной кампании со стороны Ливии в 2007 году, будет отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.
По их информации, тюрьма расположена в Париже и имеет отделение, предназначенное для содержания заключенных, нуждающихся в особых мерах обеспечения безопасности.
Саркози 21 октября будет помещен в изолятор из-за своего возраста (70 лет) и широкой известности.
Саркози 25 сентября признали виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции.