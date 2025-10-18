BFMTV: Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере

Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b34afb9-3d80-4c90-b5b6-2bdda8a30171/conversions/536af59c-5c48-4b45-a069-6fca860a0038-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b34afb9-3d80-4c90-b5b6-2bdda8a30171/conversions/536af59c-5c48-4b45-a069-6fca860a0038-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b34afb9-3d80-4c90-b5b6-2bdda8a30171/conversions/536af59c-5c48-4b45-a069-6fca860a0038-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b34afb9-3d80-4c90-b5b6-2bdda8a30171/conversions/536af59c-5c48-4b45-a069-6fca860a0038-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

Бывший президент Франции (2007-2012) Николя Саркози, приговоренный к пяти годам лишения свободы по делу о финансировании его предвыборной кампании со стороны Ливии в 2007 году, будет отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

По их информации, тюрьма расположена в Париже и имеет отделение, предназначенное для содержания заключенных, нуждающихся в особых мерах обеспечения безопасности.

Саркози 21 октября будет помещен в изолятор из-за своего возраста (70 лет) и широкой известности.