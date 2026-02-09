3.73 BYN
2.87 BYN
3.38 BYN
Bild: Около 70 % жителей Германии недовольны политикой Фридриха Мерца
Автор:Редакция news.by
Немцы массово отворачиваются от своего канцлера, и это неудивительный факт. Bild пишет, что сразу около 70 % жителей Германии недовольны Мерцем, его поддержка продолжает падать. По данным опроса, удовлетворены его работой лишь 23 %.
В сравнении с январем 2026 года число недовольных выросло на 5% - и это худший результат за весь период пребывания политика на посту. Общественная поддержка нынешнего правительства также остается невысокой.
И на фоне кризиса доверия усиливается конструктивная оппозиция: партия "Альтернатива для Германии" снова вышла в лидеры с рейтингом в 26 %.