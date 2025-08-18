Bild: переговоры Трампа с европейскими лидерами пройдут в банкетном зале Белого дома

18 августа переговоры Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа с лидерами европейских стран будут проходить не в Овальном кабинете, а в банкетном зале Белого дома, пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild.

По информации издания, Овальный кабинет слишком тесен для саммита по Украине. Таким образом, как отмечает газета, после разговора с Зеленским в Овальном кабинете Трамп встретит канцлера ФРГ Фридриха Мерца и других лидеров европейских стран в Парадной столовой - большем из двух банкетных залов Белого дома. Этот зал вмещает 140 гостей.

После этого, как подчеркивает Bild, запланирована совместная фотография в Кросс-холле - широком коридоре на втором этаже Белого дома, соединяющем Парадную столовую и Восточный зал. Затем все соберутся для совместных переговоров в Восточном зале, резюмирует газета.