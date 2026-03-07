3.74 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Ближневосточный конфликт набирает обороты - США и Иран готовы воевать до победного конца
Интенсивность обмена ударами между участниками американо-израильской коалиции и Ираном не уменьшается. Всю ночь на 8 марта Тегеран обстреливал ракетами территорию Израиля. Системы ПВО с отражением атак справлялись, но персам удалось поразить нефтеперегонный завод в Хайфе, где начался пожар.
Атакованы были также цели на территории монархий Залива. В Дубае от взрыва погиб один человек, горит небоскреб в Кувейте, пострадал ряд нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий.
В свою очередь, серьезный урон от атак минувшей ночи понес и сам Иран. Поврежден один из водоопреснительных заводов. Тегеран говорит об уничтожении объекта жизнеобеспечения. Поврежден ударами коалиции НПЗ в пригороде Тегерана, горящая нефть заполнила ливневые стоки, и теперь в иранской столице горят целые улицы. Известно также о нанесении очередного удара по школе. После убийства 170 учащихся и работников женского учебного заведения в персидском Минабе, которое совершили американцы, это второе военное преступление такого рода.
Тем временем в Соединенные Штаты доставляют тела погибших в Заливе американцев. Официально признаны шестеро погибших, но их, вероятно, намного больше. Официальный Тегеран объявил даже, что иранцам удалось взять в плен нескольких американских военных. Война полыхает, и ни одна из сторон идти на переговоры пока не хочет - и Трамп, и Иран говорят о желании вести борьбу до победного конца. От ударов Израиля серьезные потери несет Ливан, здесь погибли около 300 человек.