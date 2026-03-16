Bloomberg: США втянулись в конфликт с Ираном без внятной цели, союзники озадачены

Вашингтон затягивает ближневосточный конфликт, не имея четкого плана выхода из сложившейся ситуации. Как сообщает Bloomberg, даже ближайшие союзники США находятся в недоумении относительно конечных целей в противостоянии с Ираном.

По данным Axios, военная операция может продлиться как минимум до сентября 2026 года, при этом арсеналы США уже истощаются. Ракеты "Томагавк" расходуются быстрее, чем их успевают выпускать.

В затруднительное положение Белый дом поставил и собственных промышленников. Как стало известно, главы американских нефтяных компаний в ходе недавних встреч предупредили Трампа о следующем: пока Ормузский пролив закрыт, стабилизировать энергетический рынок практически невозможно. Об этом заявил и бывший советник Белого дома Боб Мак-Нелли.

Боб Макнелли, экс-советник Белого дома по энергетике (США):

"Я работал в Белом доме во время энергетического кризиса. Для ситуации с длительной блокировкой Ормузского пролива не существует политических решений. Открываешь ящик с инструментами, а там варианты - от малозначительных до символических и откровенно недальновидных. Эскорт танкеров - это фикция. Распродажа стратегических запасов - фикция. Отмена налога на бензин - это фикция. Нужно возобновить судоходство в Ормузском проливе".

Боб Макнелли, экс-советник Белого дома по энергетике (США) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe42bc40-881b-4d02-a670-82b13259a4b0/conversions/efbe2ff2-1d09-403c-9e84-54e0b9ae7c82-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe42bc40-881b-4d02-a670-82b13259a4b0/conversions/efbe2ff2-1d09-403c-9e84-54e0b9ae7c82-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe42bc40-881b-4d02-a670-82b13259a4b0/conversions/efbe2ff2-1d09-403c-9e84-54e0b9ae7c82-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe42bc40-881b-4d02-a670-82b13259a4b0/conversions/efbe2ff2-1d09-403c-9e84-54e0b9ae7c82-xl-___webp_1920.webp 1920w

Тем временем коалиция, которая, по словам Трампа, должна была обеспечить безопасность для танкеров в Ормузском проливе, похоже, так и не начнет свою операцию. Сразу несколько стран заявили, что не будут в этом участвовать. Отказались Британия, Германия, Япония, Австралия и Норвегия.