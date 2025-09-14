3.63 BYN
Bloomberg: Трамп запросил у Конгресса 58 млн долларов на усиление безопасности чиновников
Автор:Редакция news.by
Внимание Дональда Трампа после убийства Чарли Кирка направлено на внутреннюю безопасность США.
Администрация американского президента направила в Конгресс запрос на выделение дополнительных 58 млн долларов для усиления мер безопасности представителей исполнительной и судебной ветвей власти, сообщило агентство Bloomberg. Средства могут быть также направлены на обеспечение безопасности законодателей, если возникнет такая необходимость. Предложение будет рассмотрено до 30 сентября.
Фото ТАСС