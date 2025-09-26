3.64 BYN
BMW отзывает сотни тысяч машин по всему миру из-за риска возгорания
Немецкий автопроизводитель BMW вынужден отозвать сотни тысяч машин по всему миру для устранения проблемы со стартером, которая может привести к возгоранию. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на компанию, пишет ТАСС.
Уточняется, только в Германии отзыв затронул порядка 136,5 тыс. автомобилей. В США данный показатель составляет 195 тыс. авто. При этом в BMW не стали уточнять общее количество отзываемых транспортных средств по всему миру.
Проблема затронула модели, выпущенные с сентября 2015 года по сентябрь 2021 года, в том числе в Азии и Европе. По данным BMW, в отзываемых транспортных средствах вода может проникнуть в пусковое устройство и вызвать коррозию. В таком случае запуск двигателя будет невозможен. Кроме того, существует большая вероятность короткого замыкания, приводящего к локальному перегреву стартера, что может привести к возгоранию автомобиля.
Как пояснили в компании, подобное может произойти и во время стоянки автомобиля. В связи с этим клиентам "настоятельно рекомендуется парковать автомобили на открытом воздухе, вдали от зданий до завершения ремонта".