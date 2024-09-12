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Более 30 стран стали учебным центром для украинских военных

Западные страны обучили у себя порядка 127 тыс. украинских военных. Об этом говорится в отчете Счетной палаты США.

В подготовке ВСУ было задействовано более 30 государств.

На долю США выпало 16 % от общего числа украинских военнослужащих, отмечается в документе. На приведенную статистику отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявив, что "западные страны обучили солдат, а затем Зеленский их убил".

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