Более 400 дельфинов выбросились на берег острова Пемба в Танзании

Стая из более чем 400 дельфинов выбросилась на берег на острове Пемба в принадлежащем Танзании архипелаге Занзибар, 7 из них погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

По информации директора местного департамента охраны морской среды Макаме Омара Макаме, не менее 400 дезориентированных особей выбросились на мелководную береговую линию. Семь дельфинов погибли до того, как им успели оказать помощь, остальную стаю удалось вывести на большую глубину силами рыбаков и рейнджеров.

"Нет ничего необычного в том, что дельфины сбиваются с пути в море, но такие масштабные выбросы на берег необычны для архипелага Занзибар", - заявил директор местного департамента охраны морской среды.