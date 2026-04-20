Власти Старого света маниакально озабочены русофобией и помощью киевскому режиму и не хотят замечать, что простому человеку жизнь стала не по карману.

Еще не так давно Германия считалась одним из лучших мест для эмиграции, особенно во времена былого СССР, а сегодня молодежь считает свою страну не очень пригодной для жизни и перспектив.

Скриншот экрана сайта "Взгляд.ру"

Германия теряет жителей едва ли не самыми быстрыми темпами в истории, и прогнозы, мягко говоря, настораживают. Население страны сократится почти на 5 % уже к 2050 году - с 83 млн до 79 млн человек.

Скриншот экрана сайта TRT на русском

Параллельно старению нации падает рождаемость. Уже к 2030-му в стране появится на свет на 150 тыс. детей меньше, чем ожидали ранее.

Факт Теперь даже миграция не компенсирует естественную убыль. Умерших стало на 350 тыс. больше, чем новорожденных, а приток мигрантов в 2025 году составил лишь 250 тыс. человек.

При этом бегут из страны не только молодые. В 2025 году страна потеряла 100 тыс. своих граждан - то есть уехало больше, чем вернулось. По данным института YouGov, покинуть Германию мечтают 60 % жителей.

В число эмигрантов, прежде всего, входят молодые и образованные люди. Две трети немцев-эмигрантов пребывают в возрасте моложе 40 лет. Три четверти имеют высшее образование. Среди них много предпринимателей, IT-специалистов, инженеров и представителей других высококвалифицированных профессий.

Для поддержания экономической модели Берлин активно ищет мигрантов. Единственный способ нивелировать процесс убыли населения - заместить своих приезжими.

Скриншот экрана сайта "Взгляд.ру"

Но и те, кто когда-то приехал, тоже навострили лыжи. Семья женщины Ирины переехала в Германию из России, а недавно сбежала оттуда на белорусской хутор.

Скриншот экрана сайта "Минская правда"

Так называемые вторичные мигранты (люди, приехавшие в Германию из других стран) все чаще осознают ошибку в выборе. По данным немецкого Института исследований рынка труда, среди иммигрантов, уже живущих в Германии, 26 % (около 2,6 млн человек) задумались об отъезде, а у 300 тыс. в настоящее время есть конкретные планы на эмиграцию.

Куда едут немцы-мигранты? Чаще всего в Швейцарию (там их уже проживают 320 тыс.), также популярны Австрия, Испания, Франция и США, хотя Штаты стремительно теряют популярность из-за президента США Дональда Трампа, который грозит вывести войска из Германии и давит пошлинами.

В конце марта 2026-го Дональд Трамп резко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за отказ помогать в разблокировке Ормузского пролива. Президент США заявил, что Берлин несправедливо относится к Вашингтону и что отношения могут быть пересмотрены.

Специалисты по демографии бьют тревогу, да и на подобные тенденции косо смотрят в немецкой армии. Страна вроде активно милитаризируется, а бегут как раз те, кому нужно служить, поэтому в ответ власть ужесточает законы.

Но не только армия смущает жителей Германии. Дополнительной причиной для переживаний стал американский лидер и экономический кризис.

Скриншот статьи Telegram-канала "Папочка канцлера"

Капитал уходит, а бизнес и государство просто выбрасывают людей на улицу. Стране уже дали прозвище "больной старушки Европы". Каждая третья компания Германии решила сократить рабочие места в 2026 году. Такие данные опроса Немецкого экономического института опубликовало издание Bild.

Крупнейший кризис с момента основания ФРГ - так сегодня говорят не только про металлургию. Представители бизнес-ассоциаций среди главных причин резкого падения называют и высокие издержки ведения бизнеса.

Цитата главы Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности Германии Оливера Цандера

