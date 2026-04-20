Румыны бегут от европейского рая - как за 20 лет страна потеряла 3 млн человек

В Европе идет глобальный отток и переселение народов. Пока страны Евросоюза заполняют мигранты, коренные жители все чаще бросают свои дома в поисках лучшей доли. Среди них много молодежи.

Рекордсменом ЕС по убыли населения называют Румынию. Страна ежегодно переживает демографическую катастрофу. За почти 20 лет в Евросоюзе румын в Румынии стало на 3 млн человек меньше. Страну покинул фактически каждый пятый.

Скриншот экрана сайта Правда.Ру

Рука об руку идет и резкое снижение рождаемости. 

Скриншот экрана сайта Sputnik.by

Экономика и здесь оказалась ключевой проблемой. По данным Евростата, жители Румынии больше других в ЕС подвержены проблемам бедности. В этом антирейтинге они делят призовые места с болгарами, греками и литовцами. Отталкивает также отсутствие развития в здравоохранении, образовании и политике.

В Бухаресте есть районы, куда лучше вообще не заходить. Миллионы румын хотят жить в нормальном городе, а не оглядываться с опаской по сторонам. Пока это невозможно, потому и бегут из страны.

Румынию называют самой бедной страной ЕС и страной с самым высоким риском социальной изоляции. Треть румын живет в нужде или на ее грани. Здесь наблюдается самое высокое в Европе расслоение между богатыми и бедными.

Изображение
Примечательно, что из-за низкой заработной платы и высоких затрат в Румынии даже те, кто работают на постоянной работе, сталкиваются с экономическими трудностями. Еще одна проблема - наркотики. Несколько лет назад министр юстиции ошарашила общественность цифрами - в Румынии свыше 2 млн человек употребляют запрещенные вещества (это 10 % населения).

Хотя чего удивляться суровым будням Румынии, если в мусорную канаву превратилась даже столица Евросоюза - Брюссель.

