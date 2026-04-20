Румыны бегут от европейского рая - как за 20 лет страна потеряла 3 млн человек
В Европе идет глобальный отток и переселение народов. Пока страны Евросоюза заполняют мигранты, коренные жители все чаще бросают свои дома в поисках лучшей доли. Среди них много молодежи.
Рекордсменом ЕС по убыли населения называют Румынию. Страна ежегодно переживает демографическую катастрофу. За почти 20 лет в Евросоюзе румын в Румынии стало на 3 млн человек меньше. Страну покинул фактически каждый пятый.
Рука об руку идет и резкое снижение рождаемости.
Экономика и здесь оказалась ключевой проблемой. По данным Евростата, жители Румынии больше других в ЕС подвержены проблемам бедности. В этом антирейтинге они делят призовые места с болгарами, греками и литовцами. Отталкивает также отсутствие развития в здравоохранении, образовании и политике.
В Бухаресте есть районы, куда лучше вообще не заходить. Миллионы румын хотят жить в нормальном городе, а не оглядываться с опаской по сторонам. Пока это невозможно, потому и бегут из страны.
Румынию называют самой бедной страной ЕС и страной с самым высоким риском социальной изоляции. Треть румын живет в нужде или на ее грани. Здесь наблюдается самое высокое в Европе расслоение между богатыми и бедными.
Хотя чего удивляться суровым будням Румынии, если в мусорную канаву превратилась даже столица Евросоюза - Брюссель.
