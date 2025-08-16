Бортпроводники бастуют в Канаде: авиакомпания страны отменила сотни рейсов

Air Canada (канадская авиакомпания) вынуждена была отменить более 600 рейсов после объявленной 16 августа забастовки бортпроводников. К ней подключились более 10 тыс. сотрудников компании, пишет iz.ru со ссылкой на The Washington Post.

Отмечается, что в августе бортпроводники авиакомпании вели переговоры о новом трудовом договоре, однако они провалились. В итоге Air Canada обратилась к правительству с просьбой вмешаться в ситуацию, что компания может сделать по трудовому законодательству страны, чтобы привлечь третью стороны в качестве арбитра.

Бортпроводники выступили против этого решения и в 01:00 по Оттаве (08:00 мск) объявили забастовку. Авиакомпания в ответ заявила, что не допустит бортпроводников в аэропорты страны.

В итоге отменены не только внутренние, но и международные рейсы Air Canada. При этом, отмечает The Washington Post, в будущем можно ожидать дополнительных отмен рейсов.

Представитель Канадского профсоюза государственных служащих, представляющего 10 тыс. бортпроводников Air Canada, Хью Пулио сообщил, что работники авиакомпании требуют привести их зарплаты в соответствие заработным платам у более мелких конкурентов на канадском рынке, а также ввести оплату "наземного труда", то есть того времени, которое бортпроводники работают не в полете. В настоящий момент компенсаций за работу до и после полета авиакомпания не предоставляет.

Так, по словам Пулио, зарплата бортпроводника-новичка составляет примерно три четверти зарплаты служащего с аналогичным опытом у конкурирующей компании Air Transat.

В то же время не устраивает бортпроводников и то, что пилоты, большинство которых мужчины, в прошлом году стали получать на 26 % больше, а бортпроводники, большинство которых женщины, - лишь на 8 %. Как пишет The Washington Post, сотрудники считают, что в этом проявляется гендерный разрыв в оплате труда.