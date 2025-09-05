Бразилия инициировала внеочередной саммит БРИКС 8 сентября

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e648fca6-1b9d-49b0-9541-71dde3baa7af/conversions/49f62acf-0d8b-4a4c-9242-f72689857325-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e648fca6-1b9d-49b0-9541-71dde3baa7af/conversions/49f62acf-0d8b-4a4c-9242-f72689857325-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e648fca6-1b9d-49b0-9541-71dde3baa7af/conversions/49f62acf-0d8b-4a4c-9242-f72689857325-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e648fca6-1b9d-49b0-9541-71dde3baa7af/conversions/49f62acf-0d8b-4a4c-9242-f72689857325-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Саммит БРИКС в онлайн-формате пройдет 8 сентября. Его предложила провести Бразилия. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Рандхир Джайсвал, пишет sb.by, ссылаясь на ТАСС.

"Председательствующая в БРИКС Бразилия объявила о проведении виртуальной встречи. Эта виртуальная встреча состоится 8 сентября. С нашей стороны в ней примет участие министр иностранных дел", - сказал он.