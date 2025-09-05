3.70 BYN
Бразилия инициировала внеочередной саммит БРИКС 8 сентября
Автор:Редакция news.by
Саммит БРИКС в онлайн-формате пройдет 8 сентября. Его предложила провести Бразилия. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Рандхир Джайсвал, пишет sb.by, ссылаясь на ТАСС.
"Председательствующая в БРИКС Бразилия объявила о проведении виртуальной встречи. Эта виртуальная встреча состоится 8 сентября. С нашей стороны в ней примет участие министр иностранных дел", - сказал он.
По данным СМИ, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен на внеочередном саммите БРИКС обсудить с партнерами угрозы многополярному мироустройству и общий ответ на тарифные меры и санкции США.