Бразилия инициировала внеочередной саммит БРИКС 8 сентября

разноцветные буквы БРИКС
Фото: РИА Новости

Саммит БРИКС в онлайн-формате пройдет 8 сентября. Его предложила провести Бразилия. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства Рандхир Джайсвал, пишет sb.by, ссылаясь на ТАСС.

"Председательствующая в БРИКС Бразилия объявила о проведении виртуальной встречи. Эта виртуальная встреча состоится 8 сентября. С нашей стороны в ней примет участие министр иностранных дел", - сказал он.

По данным СМИ, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен на внеочередном саммите БРИКС обсудить с партнерами угрозы многополярному мироустройству и общий ответ на тарифные меры и санкции США.

