Противостоять недружественным действиям Вашингтона. Бразилия хочет собрать внеочередной саммит БРИКС, чтобы дать "коллективный ответ" на пошлины Трампа.



Как отметил президент Лула да Сильва, на встрече планируется обсудить, что можно сделать для улучшения отношений между странами, которые пострадали от экономической политики США. По словам бразильского лидера, Трамп пытается вести переговоры с отдельными странами, чтобы ослабить многосторонние механизмы и лишить других возможности договариваться.



Напомним, ранее американский лидер подписал указ о введении дополнительных пошлин в 40 % для Бразилии, в результате чего общий размер пошлин составил 50 %.