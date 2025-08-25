3.70 BYN
Британские власти готовятся к массовой гибели населения
Автор:Редакция news.by
Власти Британии готовятся к массовым смертям среди населения. Местные СМИ узнали о закупках Министерством внутренних дел Соединенного Королевства мобильных моргов и холодильных камер. Публично об этом не объявлялось.
Журналистам удалось найти документы о тендерах - в течение ближайших четырех лет на перевозные морги Лондон намерен потратить порядка 10 млн долларов.
СМИ отмечают, что масштабы и секретность такой подготовки вызывают опасения. В отличие от ковидного периода британские власти начали подготовку к массовой гибели людей заранее.