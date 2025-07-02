Брюссель и Киев подготовили новое торговое соглашение

Спустя месяц после прекращения так называемого торгового безвиза Евросоюз и Украина договорились о новых принципах взаимной торговли.

Европейским фермерам придется подвинуться, но и украинские аграрии лишатся части доходов - ни квот, ни беспошлинной торговли больше не будет.