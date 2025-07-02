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Брюссель и Киев подготовили новое торговое соглашение
Автор:Редакция news.by
Спустя месяц после прекращения так называемого торгового безвиза Евросоюз и Украина договорились о новых принципах взаимной торговли.
Европейским фермерам придется подвинуться, но и украинские аграрии лишатся части доходов - ни квот, ни беспошлинной торговли больше не будет.
Весь 2024 год европейские фермеры боролись за закрытие восточной таможенной границы ЕС: 6 июня это, наконец, произошло. Убытки украинских аграриев после отмены беспошлинной торговли оценивались в ежегодные 3 млрд долларов.