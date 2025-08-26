Брюссель передаст Украине истребители F-16

Брюссель уже в сентябре передаст Украине истребители F-16. Также страна выделит 20 млн евро на экономическую поддержку Киева, предоставит суда для разминирования в Черном море и дроны.

Ранее Брюссель обязался передать старые F-16 Украине, но только после того как закупит у США 11 новых истребителей F-35. Однако ни один из них Бельгии на данный момент не поставлен.