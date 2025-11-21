3.67 BYN
Будапешт требует от Киева отчет об использовании денег ЕС
Автор:Редакция news.by
Сколько европейских денег оказалось в руках коррупционеров, Будапешт требует отчет от Украины.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, коррупционная система в Киеве пронизывает власть "до самого высокого уровня". По его словам, европейские налогоплательщики имеют право знать, сколько их денег стало добычей так называемой военной мафии.
Венгрия настаивает: прозрачность использования субсидий ЕС должна быть обязательным условием для дальнейшей поддержки Украины.