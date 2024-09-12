Будут противодействовать внешней угрозе? Евросоюз хочет сформировать общую службу разведки

Аналогичные институты в ЕС имеются, но только с одной лишь пометкой - они национальные и выполняют поставленные государством задачи. Теперь усилия планируют объединить. Инициатива вызвала опасения некоторых европейских стран. Bloomberg отмечает, что они опасаются централизации власти в Брюсселе.