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Будут противодействовать внешней угрозе? Евросоюз хочет сформировать общую службу разведки

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Евросоюз намерен создать общую службу разведки якобы для противодействия внешней угрозе.

Аналогичные институты в ЕС имеются, но только с одной лишь пометкой - они национальные и выполняют поставленные государством задачи. Теперь усилия планируют объединить. Инициатива вызвала опасения некоторых европейских стран. Bloomberg отмечает, что они опасаются централизации власти в Брюсселе.

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