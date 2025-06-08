Был ли Кароль Навроцкий оппозицией

В Польше избран новый президент. Кароль Навроцкий считался оппозиционным кандидатом, но уже к нему возникает вопрос: а была ли оппозиция?

Аналитики уверяют: ничего кардинально в Польше не изменится, а вся политическая фигура новоизбранного главы государства - лишь ширма для реальных правителей страны. Что происходит в Варшаве и кто виноват?

Некоронованный Кароль

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Все-таки мы живем в довольно пошлом мире: здесь даже Армагеддон - это уже не схватка призрачных конников в пламенеющих плащах, а мордобой потных мужиков, одетых в трико. Польские президентские выборы изображалась масс-медиа как последняя битва добра и зла: при этом воплощением сил зла был Кароль Навроцкий, эдакий польский Трамп. До дня голосования все поп-звезды (а кто еще даст гражданину по-настоящему мудрый политический совет?) буквально бились в корчах. Вот, например, пророчил знатный труженик баскетбольных площадок.

Марцин Гортат, баскетболист (Польша):

"Мы выбираем между образованным человеком и, как не раз сообщалось, сутенером, мошенником, попросту бандитом! Не приведи Господь когда-нибудь встретить такого человека, нет мерзости, на которую этот человек не был бы способен, а у нас в стране он претендует на высшую должность с огромными полномочиями! Очнитесь, поляки, я к вам взываю!"

А вот уже после выборов вторила баскетболисту режиссерка: она считает, что Польша захвачена варварскими ордами с востока.

Эльвира Невера news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f416c1fb-8852-493d-b9ce-e1e1c35d3ff9/conversions/91cab14d-2ab3-4180-949a-28a3df1713b8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f416c1fb-8852-493d-b9ce-e1e1c35d3ff9/conversions/91cab14d-2ab3-4180-949a-28a3df1713b8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f416c1fb-8852-493d-b9ce-e1e1c35d3ff9/conversions/91cab14d-2ab3-4180-949a-28a3df1713b8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f416c1fb-8852-493d-b9ce-e1e1c35d3ff9/conversions/91cab14d-2ab3-4180-949a-28a3df1713b8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эльвира Невера, режиссер (Польша):

"То, что произошло в воскресенье в нашей стране, я имею в виду выборы, заставило меня ощутить бессилие. Получается, что у нас нет надежных инструментов, чтобы защитить себя от российской дезинформации! Пан Навроцкий не выиграл бы эти выборы без поддержки российской пропаганды. Тут уже проблема не только для Польши, тут налицо проблема для Украины и всей Европы!"

Резюмировал итоги выборов человек из первой десятки самых влиятельных польских политиков - зампред спикера Сейма Влодзимеж Чжастый.

Точный перевод дать не рискнем: политический небожитель сообщил, что выиграло дерьмо - только словечко было использовано совершенно площадное. Глядящему со стороны понять такой эмоциональный накал совершенно невозможно. Навроцкий и Тшасковский выглядят как два молодца-одинаковых с лица: они из поколения тефлоновых политиков - на лице улыбка, грязь не липнет, свершений и биографий фактически нет, но при этом добрые христиане и отцы семейств.

Навроцкий делал акцент еще на том, что он боксер и бывший футбольный хулиган - внезапно оказалось, что подобное приносит электоральные очки.

В день выборов, по результатам филькиных экзитполов, кандидат Тшасковский в какой-то момент даже объявил себя победителем. Возможно, идея отмены результатов голосования в случае победы не того кандидата вполне себе рассматривалась. Раз торжество Навроцкого - катастрофа, то для спасения страны позволительны любые меры, даже румынские - с аннулированием результатов голосования. Но отменить победу Навроцкого означало бы объявить войну Штатам, а это для традиционно проамериканской Варшавы совершенно немыслимо.

Ну, а кого там предпочитают, Белый дом дал понять вполне определенно: с Навроцким встретился Трамп, а в Польшу с агитационным туром прибыла американский министр.

Кристи Ноэм news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eed35a33-4040-47c9-8a22-a43e3d7aa3b5/conversions/f229ab85-f81d-4c91-b48d-80bdfc41a70c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eed35a33-4040-47c9-8a22-a43e3d7aa3b5/conversions/f229ab85-f81d-4c91-b48d-80bdfc41a70c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eed35a33-4040-47c9-8a22-a43e3d7aa3b5/conversions/f229ab85-f81d-4c91-b48d-80bdfc41a70c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eed35a33-4040-47c9-8a22-a43e3d7aa3b5/conversions/f229ab85-f81d-4c91-b48d-80bdfc41a70c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кристи Ноэм, министр внутренней безопасности США:

"Что нам нужно от Польши? Нам нужно, чтобы вы выбрали правильного лидера! Лидера, который обеспечит поворот к консервативным ценностям! Вы выберете лидера, который будет работать с президентом Трампом, и у польского народа появится сильный союзник! Здесь сохранится военное присутствие США здесь, база "Форт Трамп" ради безопасности обеих наших стран".

В общем, глас народный был признан гласом божьим, и Навроцкий победил с перевесом в полтора процента. Социологи говорят, что за победителя голосовала крестьянская Польша, та самая, которую уничтожают глобалисты; за Тшасковского - Польша городская и космополитическая. Грядущая политика Навроцкого совершенно очевидна: раз правительство и парламент контролируют его противники, президент будет занят тем, что станет совать им палки в колеса.

Мария Скора, эксперт европейского центра исследований популизма:

"Следует ожидать, что Навроцкий не просто продолжит стратегию Дуды - недаром его называют "Дудой в квадрате". Следует ожидать многочисленных вето на законопроекты правительства и подачи исков в Конституционный трибунал. На международной арене новый президент ближе к Трампу и, что немаловажно, ближе к Виктору Орбану. Навроцкий декларировал евроскептицизм в ходе своей кампании - тут он абсолютный антипод премьера Туска!"

Внутри страны полномочия польского президента почти бутафорские: он царствует, но не правит. Зато во внешней политике Польша Навроцкого способна совершить впечатляющий кульбит, заведя новых союзников и рассорившись со старыми.

Петер Сийярто, глава МИД Венгрии:

"На президентских выборах в Польше патриоты одержали победу. Мы ожидаем восстановления венгерско-польских отношений, которые были намеренно разрушены теперешним польским правительством. Возродится сотрудничество стран Вышеграда. Если, как мы ожидаем, в сентябре победит в Чехии президент Бабиш, может возникнуть один из самых эффективных внутренних альянсов Евросоюза!"

В любом случае, радость сторонников и уныние противников Навроцкого выглядят чрезмерными. Кандидаты вообще редко исполняют предвыборные обещания, но тут как раз случай, когда реализовать таковые в принципе невозможно. Польша может поменять патрона - ЕС на Штаты, она способна изменить риторику... Со страной даже может приключиться административный паралич: 11 июня парламент будет голосовать вотум доверия правительству и неведомо, чем это кончится - есть ненулевая вероятность, что отставкой кабинета и новыми парламентскими выборами. Но все это, по преимуществу, слова-слова-слова и верхушечные политбури.