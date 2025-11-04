Бывший вице-президент США Дик Чейни скончался на 85-м году жизни

Скончался Дик Чейни, творец эпохи ковровых бомбардировок. 46-й вице-президент США, патриарх вашингтонских "ястребов" и, пожалуй, главный призрак американской внешней политики, покинул мир на 85-м году жизни.

Официально - от осложнений после пневмонии и болезни сердца и сосудов. Впрочем, некоторые полагают, что сердца у него не было (в переносном смысле, разумеется).

Министр обороны при Буше-старшем, вице-президент при Буше-младшем, он был настоящим архитектором эпохи, где демократия поставлялась на танках, а свобода - истребителями.

"Буря в пустыне", "Несокрушимая свобода" - все эти операции несли на себе его жирный автограф.

Именно Чейни стоял за тем роковым решением, которое превратило цветущий Багдад в груду развалин, а весь Ближний Восток - в один сплошной геополитический разлом, последствия которого мир расхлебывает до сих пор.

Эпоха Чейни закончилась, но созданный им мир продолжает жить по ее правилам.