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CBS: Условия сделки США и Украины по ресурсам могут измениться

CBS: Условия сделки США и Украины по ресурсам могут измениться

Президент США Дональд Трамп добивается "более масштабной и благоприятной" сделки по ресурсам с Киевом, параметры соглашения могут измениться, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. Об этом пишет РИА Новости.

По данным источников, сделка еще окончательно не согласована.

"Параметры соглашения могут измениться, потому что президент (Трамп - ред.) теперь добивается "более масштабной, более благоприятной сделки", - говорится в сообщении телеканала.

УкраинаСШАДональд Трамп