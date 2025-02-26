3.60 BYN
3.24 BYN
3.40 BYN
CBS: Условия сделки США и Украины по ресурсам могут измениться
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf0058ee-570c-4c37-bf45-6465ab7f61fb/conversions/a432140c-fc68-4ed1-8e11-51e889ad898d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf0058ee-570c-4c37-bf45-6465ab7f61fb/conversions/a432140c-fc68-4ed1-8e11-51e889ad898d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf0058ee-570c-4c37-bf45-6465ab7f61fb/conversions/a432140c-fc68-4ed1-8e11-51e889ad898d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf0058ee-570c-4c37-bf45-6465ab7f61fb/conversions/a432140c-fc68-4ed1-8e11-51e889ad898d-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byТрамп добивается более "масштабной и благоприятной" сделки
CBS: Условия сделки США и Украины по ресурсам могут изменитьсяnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf0058ee-570c-4c37-bf45-6465ab7f61fb/conversions/a432140c-fc68-4ed1-8e11-51e889ad898d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf0058ee-570c-4c37-bf45-6465ab7f61fb/conversions/a432140c-fc68-4ed1-8e11-51e889ad898d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf0058ee-570c-4c37-bf45-6465ab7f61fb/conversions/a432140c-fc68-4ed1-8e11-51e889ad898d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bf0058ee-570c-4c37-bf45-6465ab7f61fb/conversions/a432140c-fc68-4ed1-8e11-51e889ad898d-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент США Дональд Трамп добивается "более масштабной и благоприятной" сделки по ресурсам с Киевом, параметры соглашения могут измениться, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. Об этом пишет РИА Новости.
По данным источников, сделка еще окончательно не согласована.
"Параметры соглашения могут измениться, потому что президент (Трамп - ред.) теперь добивается "более масштабной, более благоприятной сделки", - говорится в сообщении телеканала.