Шлагбаумы подняты, погранпереходы открываются, но такая история в Литве и Польше нравится не всем. Почему? На этот вопрос в подкасте "ЧеЗа?" ответили журналист-новостник Александр Хоровец, историк-обозреватель Артем Строганов и их гостья Елизавета Глушакова.

В среду, 19 ноября 2025 года, правительство Литвы приняло решение о возобновлении работы двух пунктов пропуска на границе с Беларусью - "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") и Шальчининкай (сопредельный "Бенякони"). Переходы, закрытые месяц назад из-за инцидентов с контрабандными воздушными шарами, заработали с 20 ноября. Этому предшествовало открытие двух пунктов пропуска на белорусской-польской границе - "Бобровники" ("Берестовица") и "Кузница" ("Брузги") - 17 ноября по инициативе польского премьера Дональда Туска.

Формально все объясняется "изменившимися обстоятельствами" и "контролем ситуации". На деле же - это капитуляция политики перед экономической реальностью. И капитуляция громкая.

Экономика отрезвляет политиков

Литва закрыла переходы 29 октября после серии инцидентов с метеозондами, переправляющими сигареты из Беларуси. Вильнюс назвал это "гибридной атакой" Минска. Однако уже через несколько недель стало ясно: цена "принципов" оказалась слишком высокой:

литовские перевозчики устроили флешмоб в Вильнюсе - десятки фур гудели в центре столицы;

национальная ассоциация автоперевозчиков LINAVA открыто заявила, что закрытие границы - ошибка правительства, которая бьет по легальному бизнесу;

на границе застряли более 1000 литовских грузовиков;

в приграничных районах Литвы и особенно Польши (Подлясское воеводство) экономика буквально рухнула - до 70 % доходов этих регионов зависело от транзита и приграничной торговли.

Польша дрогнула первой. Дональд Туск прямо заявил, что открытие переходов - "это в первую очередь экономика в интересах местного населения и бизнеса". Ни слова о "политических переговорах". Просто деньги.

Литва продержалась чуть дольше, но эффект домино сработал. Когда сосед открыл границу и начал перехватывать транзитные потоки, Вильнюс понял: дальше упрямиться - значит терять еще больше.

Китайский фактор: тихий, но решающий

Один из самых недооцененных аспектов - позиция Пекина. Через Беларусь проходит основной сухопутный коридор Нового Шелкового пути. Закрытие даже двух литовских переходов нарушило цепочки поставок не только для Беларуси и России, но и для Китая. Литовские политики сами признают: жалобы поступали не только от местных перевозчиков, но и от стран Центральной Азии и Китая.

Китай - крупнейший мировой кредитор и ключевой торговый партнер для всех стран региона.

Когда европейские порты (Роттердам, Гамбург) начали радоваться перехвату грузов, а ставки на альтернативные маршруты взлетели втрое, Пекин дал понять: такие "политические игры" ему не нужны. Результат - Литва открывает границу раньше запланированного срока.

От "войны с Россией" к реальности

В Европе любят говорить о "подготовке к войне с Россией". Польша и страны Балтии особенно громкие в этом хоре. Но когда дело доходит до реальных потерь, риторика резко меняется.

Россия занимается своими делами, в том числе на новых присоединенных территориях, и решает вопросы, которые для нее являются стратегическими. Военный потенциал РФ объективно расходуется в зоне СВО - возможности для "агрессии против НАТО" выглядят фантастически.

Тем не менее, европейские элиты продолжают пугать своих граждан "русской угрозой", отвлекая от внутренних проблем: роста цен, бюджетных дыр, протестов (даже в обычно спокойной Великобритании).

Как заметила младший научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси Елизавета Глушакова, европейские страны "никогда не занимаются внутренней политикой, всегда - внешней". Закрытие границ - классический прием: создать образ врага, чтобы народ не спрашивал, почему яйца и бензин дороже, чем в "авторитарной" Беларуси.

Но в 2025 году этот прием уже не работает. Люди видят: в Беларуси безвиз, дешевле продукты и топливо, стабильнее экономика. А в ЕС - бесконечные "санкции против самого себя".

Что дальше?

Открытие границ - не жест доброй воли, а вынужденный шаг. Экономика победила идеологию. Бизнес, логистика и простые жители приграничья оказались сильнее брюссельских директив и истерик про "гибридные атаки".

Однако литовские власти уже предупредили: границу могут закрыть снова "при изменении ситуации". То есть политическая шизофрения никуда не делась - просто притихла под давлением реальности.

Вопрос в другом: сколько еще таких "выстрелов себе в ногу" выдержит европейская экономика, прежде чем граждане окончательно перестанут верить сказкам про "российскую угрозу" и начнут требовать от своих правительств нормальных отношений с восточными соседями?