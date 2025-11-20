Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Че за?.. Литва и Польша опомнились и открывают границы или политическая шизофрения никуда не делась?

литовский и польский пограничники открывают шлагбаум в Беларусь (изображение сгенерировано ИИ)

Шлагбаумы подняты, погранпереходы открываются, но такая история в Литве и Польше нравится не всем. Почему? На этот вопрос в подкасте "ЧеЗа?" ответили журналист-новостник Александр Хоровец, историк-обозреватель Артем Строганов и их гостья Елизавета Глушакова.

Александр Хоровец, Артем Строганов

В среду, 19 ноября 2025 года, правительство Литвы приняло решение о возобновлении работы двух пунктов пропуска на границе с Беларусью - "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") и Шальчининкай (сопредельный "Бенякони"). Переходы, закрытые месяц назад из-за инцидентов с контрабандными воздушными шарами, заработали с 20 ноября. Этому предшествовало открытие двух пунктов пропуска на белорусской-польской границе - "Бобровники" ("Берестовица") и "Кузница" ("Брузги") - 17 ноября по инициативе польского премьера Дональда Туска.

Формально все объясняется "изменившимися обстоятельствами" и "контролем ситуации". На деле же - это капитуляция политики перед экономической реальностью. И капитуляция громкая.

Экономика отрезвляет политиков

Литва закрыла переходы 29 октября после серии инцидентов с метеозондами, переправляющими сигареты из Беларуси. Вильнюс назвал это "гибридной атакой" Минска. Однако уже через несколько недель стало ясно: цена "принципов" оказалась слишком высокой:

  • литовские перевозчики устроили флешмоб в Вильнюсе - десятки фур гудели в центре столицы;
  • национальная ассоциация автоперевозчиков LINAVA открыто заявила, что закрытие границы - ошибка правительства, которая бьет по легальному бизнесу;
  • на границе застряли более 1000 литовских грузовиков;
  • в приграничных районах Литвы и особенно Польши (Подлясское воеводство) экономика буквально рухнула - до 70 % доходов этих регионов зависело от транзита и приграничной торговли.
Вся политика Западной Европы показывает нам, что они не перестают стрелять и друг в друга, и в головы. И объяснить эти действия какими-то рациональными вещами мы сегодня не можем. Польша уже пришла к каким-то выводам и посчитала убытки, потери, в том числе репутационные.

Польша дрогнула первой. Дональд Туск прямо заявил, что открытие переходов - "это в первую очередь экономика в интересах местного населения и бизнеса". Ни слова о "политических переговорах". Просто деньги.

История о том, что "бабло победит зло", все-таки, наверное, дошла и до господина Туска. Судя по картинке, снятой в польском приграничье, ситуация там угнетающая. Поэтому сами поляки сейчас довольны, что туда русские, белорусы поедут и повезут деньги им в экономику.

Литва продержалась чуть дольше, но эффект домино сработал. Когда сосед открыл границу и начал перехватывать транзитные потоки, Вильнюс понял: дальше упрямиться - значит терять еще больше.

Китайский фактор: тихий, но решающий

Один из самых недооцененных аспектов - позиция Пекина. Через Беларусь проходит основной сухопутный коридор Нового Шелкового пути. Закрытие даже двух литовских переходов нарушило цепочки поставок не только для Беларуси и России, но и для Китая. Литовские политики сами признают: жалобы поступали не только от местных перевозчиков, но и от стран Центральной Азии и Китая.

Китай - крупнейший мировой кредитор и ключевой торговый партнер для всех стран региона.

Китай является основным кредитором по всему миру. Буквально практически в каждой стране Китаю кто-то что-то должен.

Когда европейские порты (Роттердам, Гамбург) начали радоваться перехвату грузов, а ставки на альтернативные маршруты взлетели втрое, Пекин дал понять: такие "политические игры" ему не нужны. Результат - Литва открывает границу раньше запланированного срока.

От "войны с Россией" к реальности

В Европе любят говорить о "подготовке к войне с Россией". Польша и страны Балтии особенно громкие в этом хоре. Но когда дело доходит до реальных потерь, риторика резко меняется.

Россия занимается своими делами, в том числе на новых присоединенных территориях, и решает вопросы, которые для нее являются стратегическими. Военный потенциал РФ объективно расходуется в зоне СВО - возможности для "агрессии против НАТО" выглядят фантастически.

Вооруженный потенциал России, естественно, сейчас с каждым днем истрачивается. Мы это должны понимать. Это объективное обстоятельство. И как при такой ситуации Российская Федерация может себе позволить на кого-то напасть? Особенно на те страны, которые пользуются поддержкой США.

Тем не менее, европейские элиты продолжают пугать своих граждан "русской угрозой", отвлекая от внутренних проблем: роста цен, бюджетных дыр, протестов (даже в обычно спокойной Великобритании).

Как заметила младший научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси Елизавета Глушакова, европейские страны "никогда не занимаются внутренней политикой, всегда - внешней". Закрытие границ - классический прием: создать образ врага, чтобы народ не спрашивал, почему яйца и бензин дороже, чем в "авторитарной" Беларуси.

Когда страна не занимается своими внутренними делами и проблемами, и запросами граждан, она старается это очень сильно перекрыть какими-то угрожающими, страшными вещами.

Но в 2025 году этот прием уже не работает. Люди видят: в Беларуси безвиз, дешевле продукты и топливо, стабильнее экономика. А в ЕС - бесконечные "санкции против самого себя".

Что дальше?

Открытие границ - не жест доброй воли, а вынужденный шаг. Экономика победила идеологию. Бизнес, логистика и простые жители приграничья оказались сильнее брюссельских директив и истерик про "гибридные атаки".

Однако литовские власти уже предупредили: границу могут закрыть снова "при изменении ситуации". То есть политическая шизофрения никуда не делась - просто притихла под давлением реальности.

Политика Брюсселя и всего этого "обкома" заключается в том, что они понабирали туда по объявлению людей с низкой компетенцией, которые не стоят на защите интересов государства, интересов ЕС. Они стоят на защите глобальных интересов "соросятников", которые в 80-е пришли к власти и начали "раскидывать" должности.

Вопрос в другом: сколько еще таких "выстрелов себе в ногу" выдержит европейская экономика, прежде чем граждане окончательно перестанут верить сказкам про "российскую угрозу" и начнут требовать от своих правительств нормальных отношений с восточными соседями?

Пока побеждает прагматизм: 2:0 в пользу открытых границ. И это только начало.

