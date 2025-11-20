В мире политики и международных отношений совпадения часто вызывают подозрения. Как только границы между Польшей и Беларусью открылись после долгого перерыва, в Польше произошел инцидент на железной дороге. Это событие сразу же вызвало шквал обвинений, но без твердых доказательств.

Почему это выглядит как минимум странно, и кто за этим может стоять, разбирались в подкасте "ЧеЗа?" журналист-новостник Александр Хоровец, историк-обозреватель Артем Строганов и их гостья Елизавета Глушакова.

Открыли границу - и сразу саботаж

Открытие границ - это шаг к нормализации отношений, но буквально в тот же период где-то в Польше "грохнуло" на железной дороге. Не кажется ли это подозрительным? Ведь шлагбаум только поднялся, и вот уже звучат заявления от польских официальных лиц, таких как министр иностранных дел Радослав Сикорский, о том, что виноваты в этом белорусы, россияне и, внезапно, украинцы...

Создается впечатление, что инцидент мог быть использован для подкрепления определенного нарратива, где внешние силы всегда под прицелом.

Обвинения без доказательств: Польша закрывает российское представительство в Гданьске

Сикорский заявил, что из-за этого инцидента Польша закрывает последнее представительство России в Гданьске. Но где доказательства? Было ли проведено полноценное расследование?

Обычно в таких случаях требуется собрать доказательную базу, провести экспертизы, допросы.

А у вас уже есть доказательства? А у вас уже проведены все необходимые процедуры, которые обычно происходят при расследовании? Суд бы какой-нибудь провести, товарищеский хотя бы. news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73c51384-bb91-4d6e-a1f7-53fcfd52f434/conversions/29b2f0a6-ee59-4432-b716-db855756b1d3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73c51384-bb91-4d6e-a1f7-53fcfd52f434/conversions/29b2f0a6-ee59-4432-b716-db855756b1d3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73c51384-bb91-4d6e-a1f7-53fcfd52f434/conversions/29b2f0a6-ee59-4432-b716-db855756b1d3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73c51384-bb91-4d6e-a1f7-53fcfd52f434/conversions/29b2f0a6-ee59-4432-b716-db855756b1d3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вместо этого мы видим только декларативные высказывания: "политические мотивы", "диверсия", но без конкретики о том, кто именно, что и зачем. На официальном уровне нет четких заявлений о виновных, только намеки на "российские спецслужбы". В некоторых источниках информация подается более обтекаемо, указывая на "иностранные спецслужбы". Но все понимают, что вряд ли здесь "ветер дует" в сторону Китая, Афганистана или, допустим, США.

Такие обвинения звучат не от рядовых комментаторов, а от советников администрации президента, что делает их особенно некорректными. Комментировать это сложно, особенно когда факты заменяются предположениями.

История с "Северными потоками" повторяется?

Ситуация напоминает взрывы на "Северных потоках", в которых сначала обвинили Россию, а потом выяснилось, что в этом может быть замешана Украина. Будут ли извинения за поспешные слова с высоких трибун? Большой вопрос.

Для того чтобы сохранить какую-то стабильность власти, приходится находить внешних врагов. Ну, так было всегда в политической парадигме. news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc1ca1e9-c965-43f1-a7a2-29ed4214ec6b/conversions/fcd2ecad-ef0b-4bf5-b07e-e76df9fcaddc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc1ca1e9-c965-43f1-a7a2-29ed4214ec6b/conversions/fcd2ecad-ef0b-4bf5-b07e-e76df9fcaddc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc1ca1e9-c965-43f1-a7a2-29ed4214ec6b/conversions/fcd2ecad-ef0b-4bf5-b07e-e76df9fcaddc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc1ca1e9-c965-43f1-a7a2-29ed4214ec6b/conversions/fcd2ecad-ef0b-4bf5-b07e-e76df9fcaddc-xl-___webp_1920.webp 1920w

История должна была учить: лучше дождаться официальных итогов расследования, результатов экспертиз и на их основе выдвигать позицию. Но вместо этого сразу звучат предположения, которые сеют в информационном поле образ "российских спецслужб" как виновных.

Сохранять нейтралитет до конца расследования - это, конечно, сложно, но крайне необходимо, чтобы избежать повторения ошибок.

Внешний враг как инструмент внутренней политики

За всем этим прослеживается классический политический прием: поиск внешних врагов для сплочения общества. Россия и те, кто ее поддерживают, позиционируются как "другие" - внешние угрозы, которые помогают укреплять национальную идентичность.

"Мы здесь такие, а они там другие" - это известный механизм самоидентификации. В периоды нестабильности, как, например, во времена холодной войны, когда ФРГ видела врага в ГДР, внешняя угроза отвлекает от внутренних проблем.

В случае с Польшей диверсия произошла именно в преддверии открытия границ, и обвинения сразу посыпались в сторону Беларуси (подозреваемые якобы ушли через нашу страну).

Они же могли написать, что диверсанты "ушли через Щецин" или "улетели на лоукосте за 6 евро куда-то". Но специально туда воткнули этот нарратив, что через Беларусь. С одной стороны - открывается граница, с другой - Беларусь тоже причастна к этим терактам. Соагрессор. news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5b1ae8d-daa4-41b6-be8b-f606d3700396/conversions/ea2a5062-4794-47da-849a-69731ebc3de7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5b1ae8d-daa4-41b6-be8b-f606d3700396/conversions/ea2a5062-4794-47da-849a-69731ebc3de7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5b1ae8d-daa4-41b6-be8b-f606d3700396/conversions/ea2a5062-4794-47da-849a-69731ebc3de7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5b1ae8d-daa4-41b6-be8b-f606d3700396/conversions/ea2a5062-4794-47da-849a-69731ebc3de7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Для чего так делается? Все просто - это усиливает образ внешней опасности, помогая польским властям сохранять стабильность.

Дружить или не дружить с Беларусью?

Здесь проявляется двуличие: с одной стороны, границы открывают (возможно, под давлением бизнеса или прагматиков), с другой - опосредованно обвиняют Беларусь в причастности к терактам. Это говорит о внутренней чехарде во власти.

В Восточной Европе, включая Польшу и Прибалтику, идет борьба между фракциями: одни "башни" запрещают дружбу с Беларусью, ориентируясь на глобалистов, другие - с "правым поворотом" - видят в ней близкого партнера по политическим и духовным ценностям.

Поляки и белорусы - славяне с огромной совместной историей, даже большей, чем у Беларуси с Россией в некоторых аспектах. Но такая шаткая позиция - дружить или нет - расшатывает власть.

Фишка в том, что эта двуличность политики - с одной стороны мы открываем границу, с другой опосредованно обвиняем Беларусь в агрессии - говорит о том, что во власти прибалтийских республик и Польши царят суматоха и чехарда. Они не знают, дружить с нами или не дружить, ждут какую-то методичку из Брюсселя или, не дай бог, из Вашингтона. news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89de0b77-473b-47ed-aca1-84defd036f1c/conversions/8ee1a266-4f67-4fc7-9288-0637e17cbb86-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89de0b77-473b-47ed-aca1-84defd036f1c/conversions/8ee1a266-4f67-4fc7-9288-0637e17cbb86-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89de0b77-473b-47ed-aca1-84defd036f1c/conversions/8ee1a266-4f67-4fc7-9288-0637e17cbb86-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89de0b77-473b-47ed-aca1-84defd036f1c/conversions/8ee1a266-4f67-4fc7-9288-0637e17cbb86-xl-___webp_1920.webp 1920w

Если это не прекратится, власть может ослабеть или даже "исчезнуть" в том контексте, в котором сейчас она существует в Польше и прибалтийских странах, уверены эксперты.

Уроки на будущее

Вся эта история неоднозначна, как и заявления польских лидеров по "Северным потокам".

Что там Туск заявлял по поводу "Северных потоков"? Дословно: проблема "Северного потока - 2" не в том, что он был взорван, а в том, что он был построен. Так, может быть, мы статут номер два услышим от этого предводителя, что вина польской железной дороги только в том, что поляки ее построили?.. news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bac53022-75ec-4e3f-b665-b26d3c2286c1/conversions/08a4a673-fecb-4beb-9f57-7a9962c7e481-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bac53022-75ec-4e3f-b665-b26d3c2286c1/conversions/08a4a673-fecb-4beb-9f57-7a9962c7e481-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bac53022-75ec-4e3f-b665-b26d3c2286c1/conversions/08a4a673-fecb-4beb-9f57-7a9962c7e481-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bac53022-75ec-4e3f-b665-b26d3c2286c1/conversions/08a4a673-fecb-4beb-9f57-7a9962c7e481-xl-___webp_1920.webp 1920w

Что в итоге? Поспешные обвинения без доказательств, которые только усугубляют напряжение. Будет ли кто-то извиняться за сказанные с высоких трибун слова, большой вопрос. Наверное, история должна была научить, что лучше выдерживать паузу, дожидаться каких-то официальных итогов расследования и опираться на факты, чтобы избежать эскалации…

Но опять же, мы возвращаемся к тому, что Российская Федерация и те, кто ее поддерживают, это внешние враги, которые способствуют внутреннему национальному укреплению. news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37ce14bf-c6ac-487e-952b-4ec56a2a43d8/conversions/ce682012-96ba-4945-aab5-66c2f1bbb7e5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37ce14bf-c6ac-487e-952b-4ec56a2a43d8/conversions/ce682012-96ba-4945-aab5-66c2f1bbb7e5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37ce14bf-c6ac-487e-952b-4ec56a2a43d8/conversions/ce682012-96ba-4945-aab5-66c2f1bbb7e5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37ce14bf-c6ac-487e-952b-4ec56a2a43d8/conversions/ce682012-96ba-4945-aab5-66c2f1bbb7e5-xl-___webp_1920.webp 1920w