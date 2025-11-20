Че за?.. Странные совпадения - диверсия на польской железной дороге и открытие границ с Беларусьюnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec08c5ef-6146-4fd6-8c82-c484e7615f20/conversions/8bb53c66-d7d2-4cf8-8b53-f882afa1c6ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec08c5ef-6146-4fd6-8c82-c484e7615f20/conversions/8bb53c66-d7d2-4cf8-8b53-f882afa1c6ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec08c5ef-6146-4fd6-8c82-c484e7615f20/conversions/8bb53c66-d7d2-4cf8-8b53-f882afa1c6ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec08c5ef-6146-4fd6-8c82-c484e7615f20/conversions/8bb53c66-d7d2-4cf8-8b53-f882afa1c6ab-xl-___webp_1920.webp 1920w
В мире политики и международных отношений совпадения часто вызывают подозрения. Как только границы между Польшей и Беларусью открылись после долгого перерыва, в Польше произошел инцидент на железной дороге. Это событие сразу же вызвало шквал обвинений, но без твердых доказательств.
Почему это выглядит как минимум странно, и кто за этим может стоять, разбирались в подкасте "ЧеЗа?" журналист-новостник Александр Хоровец, историк-обозреватель Артем Строганов и их гостья Елизавета Глушакова.
Открыли границу - и сразу саботаж
Открытие границ - это шаг к нормализации отношений, но буквально в тот же период где-то в Польше "грохнуло" на железной дороге. Не кажется ли это подозрительным? Ведь шлагбаум только поднялся, и вот уже звучат заявления от польских официальных лиц, таких как министр иностранных дел Радослав Сикорский, о том, что виноваты в этом белорусы, россияне и, внезапно, украинцы...
Создается впечатление, что инцидент мог быть использован для подкрепления определенного нарратива, где внешние силы всегда под прицелом.
Обвинения без доказательств: Польша закрывает российское представительство в Гданьске
Сикорский заявил, что из-за этого инцидента Польша закрывает последнее представительство России в Гданьске. Но где доказательства? Было ли проведено полноценное расследование?
Обычно в таких случаях требуется собрать доказательную базу, провести экспертизы, допросы.
Вместо этого мы видим только декларативные высказывания: "политические мотивы", "диверсия", но без конкретики о том, кто именно, что и зачем. На официальном уровне нет четких заявлений о виновных, только намеки на "российские спецслужбы". В некоторых источниках информация подается более обтекаемо, указывая на "иностранные спецслужбы". Но все понимают, что вряд ли здесь "ветер дует" в сторону Китая, Афганистана или, допустим, США.
Такие обвинения звучат не от рядовых комментаторов, а от советников администрации президента, что делает их особенно некорректными. Комментировать это сложно, особенно когда факты заменяются предположениями.
История с "Северными потоками" повторяется?
Ситуация напоминает взрывы на "Северных потоках", в которых сначала обвинили Россию, а потом выяснилось, что в этом может быть замешана Украина. Будут ли извинения за поспешные слова с высоких трибун? Большой вопрос.
История должна была учить: лучше дождаться официальных итогов расследования, результатов экспертиз и на их основе выдвигать позицию. Но вместо этого сразу звучат предположения, которые сеют в информационном поле образ "российских спецслужб" как виновных.
Сохранять нейтралитет до конца расследования - это, конечно, сложно, но крайне необходимо, чтобы избежать повторения ошибок.
Внешний враг как инструмент внутренней политики
За всем этим прослеживается классический политический прием: поиск внешних врагов для сплочения общества. Россия и те, кто ее поддерживают, позиционируются как "другие" - внешние угрозы, которые помогают укреплять национальную идентичность.
"Мы здесь такие, а они там другие" - это известный механизм самоидентификации. В периоды нестабильности, как, например, во времена холодной войны, когда ФРГ видела врага в ГДР, внешняя угроза отвлекает от внутренних проблем.
В случае с Польшей диверсия произошла именно в преддверии открытия границ, и обвинения сразу посыпались в сторону Беларуси (подозреваемые якобы ушли через нашу страну).
Для чего так делается? Все просто - это усиливает образ внешней опасности, помогая польским властям сохранять стабильность.
Дружить или не дружить с Беларусью?
Здесь проявляется двуличие: с одной стороны, границы открывают (возможно, под давлением бизнеса или прагматиков), с другой - опосредованно обвиняют Беларусь в причастности к терактам. Это говорит о внутренней чехарде во власти.
В Восточной Европе, включая Польшу и Прибалтику, идет борьба между фракциями: одни "башни" запрещают дружбу с Беларусью, ориентируясь на глобалистов, другие - с "правым поворотом" - видят в ней близкого партнера по политическим и духовным ценностям.
Поляки и белорусы - славяне с огромной совместной историей, даже большей, чем у Беларуси с Россией в некоторых аспектах. Но такая шаткая позиция - дружить или нет - расшатывает власть.
Если это не прекратится, власть может ослабеть или даже "исчезнуть" в том контексте, в котором сейчас она существует в Польше и прибалтийских странах, уверены эксперты.
Уроки на будущее
Вся эта история неоднозначна, как и заявления польских лидеров по "Северным потокам".
Что в итоге? Поспешные обвинения без доказательств, которые только усугубляют напряжение. Будет ли кто-то извиняться за сказанные с высоких трибун слова, большой вопрос. Наверное, история должна была научить, что лучше выдерживать паузу, дожидаться каких-то официальных итогов расследования и опираться на факты, чтобы избежать эскалации…
Поэтому пока вся эта ситуация вызывает лишь резонанс и закономерный вопрос: кто выигрывает от такого нарратива?