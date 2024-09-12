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Чернобыльские сказки, или Как Украина втягивает евроатлантический блок в противостояние с Россией
Украина упорно тиражирует новый миф со старыми смысловыми дырами. Основа традиционная: Россия и Беларусь готовят ядерную провокацию. То есть, как уже неоднократно наблюдали, украинская сторона мажет широкими мазками по эмоциям и здравому смыслу.
Целевая аудитория гораздо шире Союзного государства. Упор делается даже больше на европейского обывателя. Зачем? Об этом в рубрике "Антифейк".
Беларусь стремится захватить Чернобыльскую АЭС, чтобы передать в дальнейшем под контроль России - именно такой тезис уже продолжительное время продвигают через украинские медиаподобные структуры. Цель незамысловатая: держать в тонусе западных партнеров.
Пережитый опыт аварии и ее последствия уже неоднократно описаны, экранизированы и даже отражены в компьютерных играх. Трагедия на станции глубоко укоренилась в сознании обывателя и уже непроизвольно вызывает соответствующие вибрации. И чем больше эмоций вызывает информационная вспышка, тем быстрее она обрастает дополнительными подробностями и передается из уст в уста.
Украинские чернобыльские сказки, безусловно, яркие и красочные, однако не имеют под собой никаких оснований. А сам вброс рассыпается даже при первичном анализе. Как это принято, в первую очередь ищи кому выгодно. Вот, например, на кой ляд Беларуси захватывать ядерный объект, чтобы потом его кому-то передавать? Это выгодно? Конечно же нет. А нужен ли он России?
Алексей Анпилогов, эксперт в области атомной энергетики, политолог:
"Рассказы о том, что Россия могла бы каким-то неправильным образом использовать ЧАЭС, - это полная глупость. А по назначению, я еще раз напомню, станцию использовать невозможно. Это такой чемодан без ручки, на который нужно тратить деньги, которым нужно заниматься постоянно. И поэтому здесь непонятна мотивация в первую очередь. Зачем Беларуси, зачем России ЧАЭС? Незачем абсолютно".
Едва ли Чернобыльская станция нужна, чтобы устроить мифический ядерный шантаж, о котором вещают медиаподобные структуры. Такие действия в подбрюшье Беларуси неминуемо вызовут противоречия между Минском и Москвой, которые уж точно выходят за рамки национальных интересов России и Беларуси. Да и при неистовом желании куда выгоднее шантажировать той же Запорожской атомной электростанцией, которая уже под контролем российских военных. Но этого никто не делал и не планирует.
"Я не знаю, в какой извращенной логике нужно было представить, зачем нужен захват ЧАЭС. Может быть, в каких-то там людоедских сценариях Россия эту станцию собиралась использовать для ядерного шантажа, но мы наглядно видим обратное на примере ЗАЭС. Станция находится под контролем РФ в распоряжении Росатома. Росатом какие-то безответственные действия устраивает на ЗАЭС? Нет, он следит за станцией, он обеспечивает полностью ее ядерную безопасность", - обратил внимание Алексей Анпилогов.
Вот и выходит, что на практике единственная заинтересованная сторона в нагнетании истерии вокруг Чернобыльской атомной электростанции - Украина. Подобные мифологемы позволяют официальному Киеву оказывать информационное давление на западных партнеров. И речь здесь не только о традиционном продавливании очередных поставок оружия и финансовых траншей. Можно констатировать, что команда Зеленского продолжает работу над формированием информационной основы для ввода западных миротворцев на ядерные объекты.
Владимир Зеленский, украинский политический деятель:
"Именно поэтому в представленной мной формуле мира первый пункт касается ядерной безопасности в Украине. Мы точно знаем, с чем имеем дело. И я хочу поблагодарить вас, членов Генеральной Ассамблеи, за принятие в июле этого года резолюции о безопасности ядерных объектов в Украине".
Официальный Киев последовательно втягивает страны евроатлантического блока в прямое противостояние на украинском театре боевых действий. А значит стоит не только крайне внимательно анализировать истинные цели информационных вбросов, но и прогнозировать вероятность грязных провокаций.
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