3.72 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Чирков: Главный итог встречи Путина и Трампа - это анонсирование следующей встречи
Российские эксперты отмечают, что на встрече Путина и Трампа стороны продемонстрировали уважительный разговор, который основывался на общем понимании необходимости добиться позитивных изменений в отношениях. Таким мнением с нашим телеканалом поделился российский эксперт Максим Чирков.
"Несмотря на отсутствие заметного прогресса в какой-то отдельной сфере, многое указывает на то, что отношения между Россией и Соединенными Штатами постепенно налаживаются. Об этом свидетельствует достаточно теплая встреча лидеров двух стран, которая, на мой взгляд, проходила в атмосфере взаимного доверия. Это видно по ряду признаков и критериев. Наверное, главным положительным итогом этой встречи стало то, что уже анонсирована следующая встреча. То есть эти обсуждения и мероприятия начинают приносить реальный эффект", - уверен политолог.