Число погибших в результате наводнений в Мексике увеличилось до 76
Число погибших в результате сильных дождей и вызванных ими наводнений в Мексике увеличилось до 76, еще 39 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум Пардо на своей странице в социальной сети Х, пишет БЕЛТА.
Глава государства лично посетила городок Пантепек в штате Пуэбла, один из наиболее пострадавших районов. Она заверила жителей в поддержке правительства. "Мы никого не оставим, вы не одни", - подчеркнула Шейнбаум.
В тот же день президент осмотрела с вертолета затопленные районы штата Идальго.
Ранее Клаудия Шейнбаум Пардо сообщала, что службы гражданской обороны и муниципальные власти работают круглосуточно, обеспечивая пострадавших продуктами питания, питьевой водой и медикаментами.
Отмечается, что из-за сильнейших дождей, прошедших с 6 по 9 октября в пяти мексиканских штатах, пострадали 40 муниципалитетов. По заявлениям властей, для оказания помощи в спасательной операции задействованы тысячи военнослужащих, а также лодки, самолеты и вертолеты. Для граждан, вынужденных покинуть свои дома, были открыты приюты.
По данным мексиканских СМИ, за последние годы из-за наводнений пострадали более 250 тыс. человек, свыше 50 тыс. домов получили повреждения.