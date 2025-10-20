Число погибших в результате наводнений в Мексике увеличилось до 76

Число погибших в результате сильных дождей и вызванных ими наводнений в Мексике увеличилось до 76, еще 39 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила президент Мексики Клаудия Шейнбаум Пардо на своей странице в социальной сети Х, пишет БЕЛТА.

Глава государства лично посетила городок Пантепек в штате Пуэбла, один из наиболее пострадавших районов. Она заверила жителей в поддержке правительства. "Мы никого не оставим, вы не одни", - подчеркнула Шейнбаум.

В тот же день президент осмотрела с вертолета затопленные районы штата Идальго.

Ранее Клаудия Шейнбаум Пардо сообщала, что службы гражданской обороны и муниципальные власти работают круглосуточно, обеспечивая пострадавших продуктами питания, питьевой водой и медикаментами.

Отмечается, что из-за сильнейших дождей, прошедших с 6 по 9 октября в пяти мексиканских штатах, пострадали 40 муниципалитетов. По заявлениям властей, для оказания помощи в спасательной операции задействованы тысячи военнослужащих, а также лодки, самолеты и вертолеты. Для граждан, вынужденных покинуть свои дома, были открыты приюты.