Число погибших в результате землетрясений в Афганистане достигло 1,4 тыс. человек
Автор:Редакция news.by
Количество жертв землетрясения в Афганистане продолжает расти. По последним данным, число погибших превысило 1,4 тыс. человек, пострадавших - свыше 3,1 тыс. Разрушено более 8 тыс. домов.
Поисково-спасательные работы не прекращаются ни на минуту, несколько деревень оказались полностью погребены под землей, есть вероятность, что сотни людей находятся под завалами.
Некоторые дороги, ведущие в пострадавшие районы, заблокированы оползнями.
2 сентября на востоке страны произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,5. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.