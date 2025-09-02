Число погибших в результате землетрясений в Афганистане достигло 1,4 тыс. человек

Количество жертв землетрясения в Афганистане продолжает расти. По последним данным, число погибших превысило 1,4 тыс. человек, пострадавших - свыше 3,1 тыс. Разрушено более 8 тыс. домов.

Поисково-спасательные работы не прекращаются ни на минуту, несколько деревень оказались полностью погребены под землей, есть вероятность, что сотни людей находятся под завалами.

Некоторые дороги, ведущие в пострадавшие районы, заблокированы оползнями.