Число жертв наводнений в Мексике достигло 64 человек

Число погибших в результате сильных дождей и вызванных ими наводнений в Мексике увеличилось до 64, еще 65 человек числятся пропавшими без вести.

От аномальных осадков пострадали 40 муниципалитетов в пяти штатах страны. По предварительным оценкам, повреждены 100 тыс. домов. Некоторые здания полностью разрушены, особенно те, что были построены на берегах рек, вышедших из берегов. По всему региону развернуты тысячи военнослужащих. Для спасения людей задействованы лодки, самолеты и вертолеты.