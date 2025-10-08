Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ЧП на учениях в Германии: парашютистка лишилась ноги в результате аварии

Очередные учения НАТО закончились трагедией. Как пишет Bild, в Германии во время маневров 28-летней парашютистке ампутировали ногу, еще трое солдат ранены.

В результате аварии женщина оказалась зажатой между двумя бронемашинами. Учения "Зеленая комета" собрали около тысячи военных, отрабатывали штурм восточных рубежей.

Это не первый серьезный инцидент на этом полигоне: в апреле 2025 года там погиб нидерландский солдат, а в феврале 2023-го при столкновении бронемашин пострадали 12 человек.

