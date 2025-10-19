Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ЧП в Гонконге: грузовой самолет упал в море

Грузовой Boeing 747 упал в море, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы в Гонконге.

По данным полиции, cамолет не смог вовремя остановиться, столкнулся с транспортным средством наземных служб и погрузился в воду.

Все четыре члена воздушного судна не пострадали, однако погибли два человека, находившиеся в транспортном средстве, в результате столкновения их авто также упало в море.

Сейчас грузовые авиарейсы приостановлены, на месте работают экстренные службы.

Разделы:

В миреПроисшествия

Теги:

крушение самолетапроисшествие