Что известно о выборах в Грузии и беспорядках в Тбилиси
Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на муниципальных выборах набирает свыше 80% голосов избирателей, на этом фоне прозападная оппозиция попыталась организовать беспорядки в столице.
Грузинские власти назвали акцию оппозиционеров попыткой государственного переворота с участием иностранной агентуры. Полиция возбудила уголовное дело.
ТАСС собрал основное по итогам выборов.
Ход голосования и первые результаты
- Участки для голосования на выборах в местное самоуправление закрылись в Грузии в 20:00 по местному времени (19:00 мск). По данным Центральной избирательной комиссии, явка на 17:00 (16:00 мск) составила 33,5%.
- По данным ЦИК, после обработки более 74% бюллетеней правящая партия набирает свыше 80% голосов. Затем следуют оппозиционная партия "Сильная Грузия" (6,8%) и "Гахария за Грузию" (3,8%).
- Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что кандидаты от правящей партии одерживают уверенную победу с результатом выше 70% во всех муниципалитетах страны.
- Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе набирает 71,588% голосов после обработки 99,4% бюллетеней.
- На втором месте кандидат в мэры от партий "Сильная Грузия" и "Гахария за Грузию" Ираклий Купрадзе. Он набирает 12,43% голосов. Тройку лидеров замыкает представитель либертарианской партии "Гирчи" Яго Хвичия с 7,5%.
- Пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани заявила, что голосование в целом проходило в мирной и профессиональной обстановке, отдельные инциденты не повлияют на ход голосования.
- Белорусские наблюдатели от ЦИК республики отметили спокойную обстановку на проходящих в Грузии муниципальных выборах, сообщил Центризбирком Белоруссии.
Акция оппозиции
- Оппозиция объявила о том, что проведет акцию в Тбилиси в знак протеста против организации выборов, призвав своих сторонников собраться в 16:00 (15:00 мск) у здания парламента на проспекте Руставели в центре Тбилиси.
- МВД Грузии заявило о мобилизации полиции в связи с запланированной акцией и призвало организаторов акции не нарушать закон.
- Отряды сил специального назначения были размещены во внутреннем дворе парламента Грузии в Тбилиси.
Ход беспорядков
- После начала митинга оппозиционеры ворвались во двор президентского дворца, который расположен на улице Атонели, началась потасовка между протестующими и полицейскими, которые применили перцовый газ.
- У президентского дворца протестующие подожгли мебель расположенных рядом кафе, бросали камни и запускали пиротехнику в сторону полицейских.
- В ответ спецназ начал применять против демонстрантов водометы.
- В ходе беспорядков в Тбилиси пострадали 14 полицейских, сообщил на брифинге замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.
- Участники акции оппозиции напали на съемочную группу грузинского ТВ "Имеди", говорится в заявлении телеканала. Пострадали журналист и оператор. Повреждена техника телеканала.
Реакция властей
- Участники штурма президентского дворца в Тбилиси совершили уголовное преступление, они будут привлечены к ответственности, заявил на брифинге Кобахидзе.
- Иностранная агентура в Грузии, которая устроила беспорядки в Тбилиси, будет полностью нейтрализована, им больше не дадут возможности участвовать в грузинской политике, заявил премьер.
- По его словам, посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский "несет особую ответственность" за беспорядки.
- Акция оппозиции в столице является попыткой устроить государственный переворот в стране, считает Каладзе.
- МВД Грузии в связи с беспорядками в Тбилиси возбудило уголовное дело по четырем статьям, в том числе за призыв к свержению власти и организацию группового насилия.
Фото ТАСС