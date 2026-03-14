CNN: Иран может разрешить проход через Ормузский пролив при оплате нефти в юанях

Тегеран рассматривает возможность разрешить ограниченный проход судов через Ормузский пролив, но только при условии, что нефть будет продаваться в китайских юанях, сообщает CNN. Сейчас международная торговля нефтью практически полностью осуществляется в долларах. Исключение - российская нефть, которая продается в рублях или юанях. С нее как раз накануне США временно сняли санкции.

Рыночные опасения по поводу пролива, важной артерии для мировой энергетики, подтолкнули цены на нефть к самому высокому уровню с июля 2022 года. Нефть марки Brent торгуется уже выше отметки в 100 долларов за баррель. По прогнозам банка JPMorgan, сокращение поставок черного золота к концу следующей недели достигнет почти 12 млн баррелей в сутки, пишет Reuters.



Большинство судов в проливе сейчас принадлежит Ирану и, скорее всего, направляется в Китай, считают аналитики банка. Поставки в Азию могут прекратиться уже на этой неделе, а последние грузы в Европу, вероятно, прибудут на следующей, полагают специалисты.