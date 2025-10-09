Дальнейшие шаги к военной эскалации: НАТО начнет военные учения у границ РФ

НАТО рассматривает дальнейшие шаги к военной эскалации. Как сообщает Financial Times, в альянсе идут дискуссии по поводу принятия более активных мер сдерживания России. В частности, предлагается использование боевых дронов для сбора информации, снижение порога применения силы для пилотов, патрулирующих восточные границы.



Есть и другой вариант - проведение военных учений НАТО возле границ с Россией, особенно у более отдаленных участков. Какие именно участки имеются в виду, не указывается.



Однако сообщается, что одна из задач альянса - привести к стандарту порядки действий пилотов воздушных патрулей. Сейчас эти правила для разных стран - членов НАТО различаются.