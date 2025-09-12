Дания закупила наибольшее число систем ПВО за всю историю государства

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36dbd68b-02a1-4275-a3df-fcccfdf215ce/conversions/8cd1a51a-65bd-4812-8def-7280a4805608-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36dbd68b-02a1-4275-a3df-fcccfdf215ce/conversions/8cd1a51a-65bd-4812-8def-7280a4805608-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36dbd68b-02a1-4275-a3df-fcccfdf215ce/conversions/8cd1a51a-65bd-4812-8def-7280a4805608-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/36dbd68b-02a1-4275-a3df-fcccfdf215ce/conversions/8cd1a51a-65bd-4812-8def-7280a4805608-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

В Дании закупили крупнейшее число систем противовоздушной обороны за всю историю государства на сумму более 9 млрд долларов, выбрав европейские системы ПВО, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Financial Times и министерство обороны.

11 сентября телеканал TV2 со ссылкой на источники передавал, что вооруженные силы Дании порекомендовали властям страны приобрести восемь наземных систем противовоздушной обороны на общую сумму 8,3 млрд долларов, что может стать самой крупной закупкой вооружений в истории страны.

"Власти Дании совершили крупнейшую закупку систем противовоздушной обороны за всю историю страны, выбрав европейские системы вместо американских", - отмечает Financial Times.

По данным газеты, 11 сентября правительство страны заявило, что приобретет наземные системы "земля-воздух" SAMP/T европейского производителя ракет Eurosam, а также комплексы ПВО средней дальности, произведенные компаниями из Норвегии, ФРГ или Франции, суммой на 9,1 млрд долларов.

"Министерство обороны Дании заявило, что приобретет одну или более из трех систем ПВО среднего радиуса действия: (зенитно-ракетный комплекс - ред.) NASAMS Норвегии, (ракеты - ред.) IRIS-T Германии и (ракеты) VL MICA Франции", - добавляет газета.

Датское минобороны 10 июня сообщило, что Копенгаген закупит три наземных системы ПВО на общую сумму более 917 млн долларов, они будут готовы к работе не позднее 2026 года. Закупки будут производиться через немецкую Diehl Defence, французскую MBDA France и норвежскую Kongsberg.