Дефицит риса: в Японии выстраиваются бесконечные очереди за крупой

Правительство организовало пункты продажи крупы из стратегических запасов. При этом цена 1 кг риса резко выросла. Мешок в 60 кг стоит около 170 долларов. Тем не менее за ними выстраиваются бесконечные очереди.

Такие сцены сейчас можно наблюдать не только в Токио, но и в других крупнейших городах страны. Власти уверяют, что причиной всему выступает неурожай и проблема будет в ближайшие дни решена. Однако население охвачено паникой и верить правительству отказывается.