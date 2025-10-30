Деньги закончились: Европа хочет финансировать войну за счет своих же граждан

Орбан обвинил ЕС в попытке втянуть народ в конфликт с Россией и заставить платить за него. Венгерский премьер заявил, что у Евросоюза закончились деньги на военные цели, и теперь Брюссель намерен покрыть дефицит за счет налогов простых европейцев.



Орбан призвал сказать "нет" - войне и "нет" - росту налогов. И добавил, что Венгрия будет защищать свои интересы и на такой план против народа не подпишется.