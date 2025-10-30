3.71 BYN
Деньги закончились: Европа хочет финансировать войну за счет своих же граждан
Автор:Редакция news.by
Европа хочет финансировать войну за счет своих же граждан, но Будапешт категорически против.
Орбан обвинил ЕС в попытке втянуть народ в конфликт с Россией и заставить платить за него. Венгерский премьер заявил, что у Евросоюза закончились деньги на военные цели, и теперь Брюссель намерен покрыть дефицит за счет налогов простых европейцев.
Орбан призвал сказать "нет" - войне и "нет" - росту налогов. И добавил, что Венгрия будет защищать свои интересы и на такой план против народа не подпишется.