Депутат Дьяченко назвал политику Китая и ШОС геополитическим фэншуем

Китай продвигается к своему светлому будущему, выстраивая очень гармоничные отношения со всеми странами мира. Об этом заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко в эфире "Первого информационного".

"Сегодня Китайская Народная Республика стала очень мощным гигантом. Но Китай продвигается к своему светлому будущему, выстраивая очень гармоничные отношения со всеми странами мира", - отметил депутат.

Он также отметил, что саммит ШОС был пропитан "шанхайским духом", который предполагает мирное распространение идей великого Китая по всему миру, основанных на принципах конфуцианства, даосизма. "Не военная конфронтация, а путь созидания и путь мира. Это сближает позицию Китая с позицией Беларуси, потому что мы тоже идем миролюбивым путем", - заметил политик.