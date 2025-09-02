3.69 BYN
Депутат Дьяченко назвал политику Китая и ШОС геополитическим фэншуем
Китай продвигается к своему светлому будущему, выстраивая очень гармоничные отношения со всеми странами мира. Об этом заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко в эфире "Первого информационного".
"Сегодня Китайская Народная Республика стала очень мощным гигантом. Но Китай продвигается к своему светлому будущему, выстраивая очень гармоничные отношения со всеми странами мира", - отметил депутат.
Он также отметил, что саммит ШОС был пропитан "шанхайским духом", который предполагает мирное распространение идей великого Китая по всему миру, основанных на принципах конфуцианства, даосизма. "Не военная конфронтация, а путь созидания и путь мира. Это сближает позицию Китая с позицией Беларуси, потому что мы тоже идем миролюбивым путем", - заметил политик.
"Это, по сути дела, геополитический фэншуй. Когда мы все разные, но объединяемся на основе наших общих интересов. И одно из стратегических направлений работы Шанхайской организации сотрудничества - это многосторонность, сбалансированная многовекторность", - резюмировал Олег Дьяченко.