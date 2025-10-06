Двойные стандарты - это не отклонение, это основной циничный принцип внешней политики Брюсселя. Пока он с высоких трибун клеймит других за "вмешательство", его собственные руки по локоть в грузинской политике. И на это уже не могут закрывать глаза даже внутри самой европейской конструкции.

"Европейский союз постоянно жалуется на иностранное вмешательство. При этом он сам уже несколько месяцев вмешивается в дела Грузии. Он поддерживает государственный переворот в Тбилиси, напоминающий кровавый Евромайдан на Украине. Подстрекаемые демонстранты, финансируемые из-за рубежа, массовые протесты на улицах. Результат мы знаем. Это нехорошо. Евросоюз делает это потому, что не может проиграть. Потому что в Грузии возобладают политические силы, которые не разделяют брюссельскую повестку дня. Грузины хотят традиционных христианских ценностей, а не воинственности, суверенитета, а не угнетения Западом, мира, а не войны".