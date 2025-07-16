Группировки натовских войск постоянно расширяются, и есть вероятность, что они пойдут через Беларусь на Российскую Федерацию. Об этом заявил депутат Госдумы России Андрей Гурулев в "Актуальном интервью".

Депутат упомянул слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что нужно быть готовыми в 2029 году воевать с Россией, премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что нужно быть готовыми воевать с Россией к 2030-му. Но, по словам Андрея Гурулева, это, скорее всего, будет в 2031 году. И здесь есть несколько предопределяющих факторов.

"Первый и самый главный: им надо развернуть оборонную промышленность и нарастить выпуск вооружения. Второй - нужно сформировать ударные группировки, - обозначил он. - Но надо оговориться, что все вооружение выпустить они не в состоянии. Это просто невозможно даже на уровне высокого технологического развития этих стран. Поэтому приличную часть оружия они купят у Соединенных Штатов Америки, а те им радостно продадут, заодно и денег заработают".

Но самое главное, что они должны сделать, как отметил депутат, подготовить население своих стран к этой войне. На это нужно время, как, например, было в Украине, когда ее последовательно готовили к ненависти к Российской Федерации.

Андрей Гурулев:

"Если вы заметите, то англосаксы на передовую выдвигают именно Германию. Потому что Германия не ядерное государство. И они считают, что блок из не ядерных государств может воевать с Россией точно так же, как Украина, без применения ядерного оружия".

А Гитлер пришел к власти, как заметил политик, в 1933 году, а уже в 1939-м напал на Польшу. "Это 6 лет. А сегодня 2025 год, поэтому я и говорю про 2031-й, - добавил он. - Они уже к этому стремятся, увеличивая расходы. У них уже есть и стратегии, и планы по развертыванию группировки".