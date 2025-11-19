Депутат Килинкаров: Уиткофф поставит Зеленскому жесткие условия на фоне коррупционного скандала

"Я думаю, что во время встречи Уиткоффа и Зеленского в Турции ему положат на стол определенные бумаги, с которыми он должен будет согласиться. Если он не согласится, динамика этого коррупционного скандала наберет такие масштабы, что потом остановить это будет невозможно. Условно говоря, Зеленскому сделают предложение, от которого он не сможет отказаться. В противном случае на нем просто поставят крест, обнулят, и закончит он свою карьеру как коррупционер, который уничтожил украинский суверенитет, независимость и государственность. И, в общем-то, он таким и войдет в историю этой страны. Вот у него есть определенное право выбора. Во многом, конечно, исход всего этого зависит от позиции самого Зеленского в плане выбора вариантов. Хороших вариантов у него нет, но из этих плохих вариантов нужно выбрать для себя наиболее приемлемый вариант".