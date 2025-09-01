Десятки домов погребены под завалами - в Афганистане идут спасательные операции

Спасательная операция в Афганистане. На востоке страны произошло землетрясение магнитудой 6. Погибли свыше 620 человек, более полутора тысяч получили ранения. Десятки домов погребены под завалами.



Власти призывают гуманитарные организации оказать помощь в спасательных работах в отдаленных горных районах, в некоторые из-за оползней и наводнений можно добраться только по воздуху.

